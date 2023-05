Apre le porte il centro di addestramento cani guida Lions di Limbiate

LIMBIATE (ITALPRESS) – Rinnovato anche quest’anno l’impegno reciproco tra Arcaplanet e il Servizio Cani guida dei Lions di Limbiate (MB), una collaborazione volta a sostenere i cani del Centro di Addestramento, affinchè i non vedenti possano ricevere gratuitamente un proprio compagno di vita e ricevano il giusto supporto di cui hanno bisogno.

Sabato 6 maggio il centro ha aperto le porte a tutti i visitatori per avvicinare il pubblico a questo mondo non sempre conosciuto. E’ stato così possibile vedere da vicino la realtà dei cani guida e tutto il mondo dell’addestramento mirato al sostegno dei non vedenti dei quali costituiranno la guida. Oltre a visitare la struttura, i presenti hanno assistito a una dimostrazione dell’addestramento di un cane guida e sono stati introdotti anche al concetto di “puppy walker”, una sorta di affidamento temporaneo di cuccioli di pochi mesi a famiglie volenterose per abituare i cani in crescita al mondo esterno prima che questi intraprendano il loro percorso di addestramento per diventare cani guida. La struttura rimane infatti in cerca di volontari che vogliano addottare questi cuccioli per un breve periodo di tempo. “Addestriamo cani guida dal 1959 e da allora ne abbiamo consegnati più di 2000 – racconta con orgoglio Giovanni Fossati, presidente nazionale del Servizio cani guida per non vedenti dei Lions – Abbiamo una lista di attesa di oltre 100 persone e cerchiamo sempre di incrementare la nostra attività. Viviamo di contributi, di lasciti, di donazioni da parte aziende. Meritorio in tal senso l’aiuto da parte di Arcaplanet, che ci sta dando una mano nelle spese. Sono tante, abbiamo 17 dipendenti e non fatturiamo nulla, dato che siamo una ONLUS”.

Nel corso del dicembre 2022 Arcaplanet ha raccolto 75.000 euro, grazie ai quali saranno addestrati e consegnati tre cani guida ad altrettanti ipovedenti che potranno così ritrovare l’autonomia perduta in un compagno di viaggio insostituibile.

“Noi di Arcaplanet siamo orgogliosi di sostenere un progetto così importante come quello del Centro di Addestramento di Limbiate” spiega Monica Gagliardi, Chief Customer Officer di Arcaplanet. “Si tratta di una tra le strutture più importanti nel suo settore. Oggi abbiamo aperto le porte ai nostri clienti. Supportiamo anche gli animali nei canili e nei gattili e spingiamo per il loro recupero e la loro adozione. Dall’altro lato ci piace essere vicini ai cani che aiutano le persone e altri progetti in collaborazione con strutture ospedaliere che fanno pet therapy per reparti pediatrici. Dal 19 maggio fino al 28 maggio daremo il via ad una ulteriore raccolta fondi nei nostri negozi per aiutare ancora di più questo centro”.

