NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Definite le due finali di Conference dei play-off Nba. A Est, a sfidare i Boston Celtics sarà Indiana: in gara-7 di semifinale, i Pacers si sono imposti per 130-109 sui New York Knicks chiudendo così la serie di semifinale sul 4-3. Per il quintetto della ‘Big Applè, 39 punti […]