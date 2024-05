NAPOLI (ITALPRESS) – “I dati che ci vengono dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, che ho seguito personalmente per tutta la notte, ci dicono che non ci sono segnali di modifica sia degli indicatori di sollevamento del suolo sia delle misure geochimiche: il trend non è variato rispetto al passato e questo è un dato […]