“CorriBicocca” raddoppia, a Milano il 21 e 22 ottobre la sesta edizione

MILANO (ITALPRESS) – Manca sempre meno al via della sesta edizione della CorriBicocca, la manifestazione inclusiva organizzata dall’Università di Milano-Bicocca e il CUS Milano che quest’anno si trasforma nell'”Anniversary Edition” per celebrare i 25 anni di fondazione dell’Ateneo. Per l’occasione, la festa tra le vie del quartiere raddoppia. Si comincia sabato 21 ottobre, quando il […]