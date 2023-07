ROMA (ITALPRESS) – Esperienza istituzionale e di azienda, integrità e trasparenza sempre orientate ad un approccio di legalità e sicurezza per il Paese: sono queste le caratteristiche per cui Webuild ha nominato Gianni De Gennaro presidente di Eurolink, general contractor per la progettazione e la costruzione del ponte sullo Stretto di Messina, guidato dalla società […]