ROMA (ITALPRESS) – Ritorno in pompa magna per Simone Fontecchio nella notte italiana della regular-season dell’Nba. La 29enne ala piccola pescarese, che aveva saltato le ultime tre gare, esce dalla panchina e aiuta Detroit ad imporsi in volata su Portland: di fronte ai 16mila spettatori della Little Caesars Arena, i Pistons sfruttano il parquet amico […]