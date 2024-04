MILANO (ITALPRESS) – Torna a vincere l’Inter che, dopo l’eliminazione dalla Champions League subita dall’Atletico Madrid e il pareggio in campionato contro il Napoli, batte per 2-0 l’Empoli e riacquista il vantaggio di quattordici punti sul Milan secondo in classifica. Le reti, una per tempo, di Dimarco e Sanchez, decisive in negativo per la squadra […]