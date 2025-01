TORINO (ITALPRESS) – Dopo 91 giorni di attesa, il Torino torna a vincere di fronte al proprio pubblico superando con merito il Cagliari per 2-0. E’ una doppietta di Adams ad affossare i rossoblù, oggi mai in partita. Al primo squillo, dopo soli 6 minuti, i padroni di casa passano in vantaggio. Ricci viene servito […]