ROMA (ITALPRESS) – “I giudizi dei cittadini sono insindacabili.Avvieremo una riflessione interna per capire le ragioni di unrisultato che non è quello che ci aspettavamo”. A dirlo il presidente del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, commentando in conferenza stampa i risultati delle Europee. “Il nostro impegno politico non marca nessuna battuta d’arresto”.“I nostri europarlamentari – […]