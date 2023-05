Fiere, Elettrolazio farà formazione a Edil Expo Roma 2023

ROMA (ITALPRESS) – Elettrolazio – azienda che si occupa della vendita all’ingrosso di componenti elettrici e termoidraulici su tutto il territorio di Roma e del Lazio – ha annunciato la sua partecipazione a EdilExpo 2023, la fiera di riferimento del comparto “costruire&abitare” che si terrà a Roma dal 27 maggio al 4 giugno prossimi.Con 90 mila metri quadri di esposizione, 500 stand, oltre 2 mila marchi rappresentati, 5 mila operatori presenti e 100 mila visitatori previsti, Edil Expo Roma si configura come uno degli eventi più importanti e rappresentativi, a livello nazionale e internazionale, per i settori edilizia, rivestimenti, impiantistica, serramenti, home design e outdoor.Per Elettrolazio, che allestirà uno spazio espositivo di 2 mila metri quadri in grado di ospitare più di 50 espositori all’interno dell’isola, si tratta di un investimento importante in termini di visibilità e di comunicazione, finalizzato a sviluppare nuove relazioni con professionisti e appassionati del settore e a consolidare i rapporti già avviati con fornitori e partner commerciali. L’azienda, in fase espansiva, punta infatti a rafforzare sempre di più la sua posizione nel territorio del Lazio sia sul mercato elettrico che su quello termoidraulico.Elettrolazio fa parte del Gruppo Megawatt, di proprietà della Famiglia Marigliano. Il Gruppo è oggi presente in 13 regioni con 122 punti vendita e +2500 collaboratori. Elettrolazio nasce nell’aprile del 2000 a Frosinone e rappresenta il primo insediamento extraregionale del gruppo Megawatt.Dopo i primi brillanti risultati commerciali e l’acquisita consapevolezza delle proprie potenzialità, l’azienda apre a Roma in via Carlo Buttarelli facendone la sua sede centrale. Nel 2004 nasce il punto vendita di Anzio, concepito esclusivamente per servire il mercato del materiale elettrico e la costante crescita del volume d’affari prosegue attraverso la maturazione del punto vendita di Frosinone e l’espansione territoriale della sede di Roma, alla quale nel 2008 si aggiunge quella di Latina. Nel 2014, con l’acquisizione di uomini e mezzi e l’aumento della capacità tecnica e commerciale, tutte le strutture vengono interamente incorporata nell’attuale organizzazione Elettrolazio S.p.A. che oggi – con 9 filiali-magazzino e risorse ibride elettrico/termoidraulico, 30 specialisti e 10 divisioni specializzate – viene riconosciuta come una delle realtà più competitive del mercato elettrico laziale.Esperienza, ricerca dell’eccellenza e innovazione saranno il leit-motiv della presenza di Elettrolazio all’interno della fiera EdilExpoRoma 2023, nel corso della quale il gruppo offrirà a clienti e partner oltre 30 corsi di formazione in un’apposita saletta dedicata dentro lo spazio allestito nel padiglione 6 della Fiera di Roma, mettendo a disposizione anche un pullman navetta per i collegamenti dalle sue filiali al polo fieristico.I corsi, di approfondimento e specialistici, saranno tenuti da diverse associazioni, ordini di categoria e Istituti superiori professionali di Roma e altri partner presenti nello spazio espositivo di Elettrolazio.

