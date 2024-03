ROMA (ITALPRESS) – Nel lungo duello per un posto per l’accesso ai play-in a Ovest, i Los Angeles Lakers assestano un colpo importante nella notte italiana della regular-season dell’Nba. Di fronte ai quasi 19mila spettatori della Crypto.com, il quintetto californiano non lascia scampo agli Atlanta Hawks, travolti per 130-105 con 27 punti di Russell, top-scorer […]