FROSINONE (ITALPRESS) – La Roma batte 3-0 il Frosinone nella trasferta del “Benito Stirpe” contro il Frosinone, valevole per la venticinquesima giornata del campionato di Serie A: a segno Dean Huijsen, Sardar Azmoun e Leandro Paredes (su rigore). Per De Rossi quattro vittorie in sei gare (compresa quella di questa settimana di Europa League) alla […]