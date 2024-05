LECCE (ITALPRESS) – Vittoria pesantissima per l’Udinese, che batte 2-0 il Lecce già salvo e in un solo colpo sorpassa Empoli e Frosinone e aggancia il Cagliari, lasciando per il momento la zona retrocessione. I gol, uno per tempo, sono di Lorenzo Lucca e Lazar Samardzic, che portano l’undici di Fabio Cannavaro a +1 sul […]