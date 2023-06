ENSCHEDE (OLANDA) (ITALPRESS) – Domani non si certifica la chiusura di un’epoca. Roberto Mancini rivendica la filosofia della sua mission sulla panchina azzurra: lanciare tanti giovani per una Nazionale capace di rigenerarsi in vista dei prossimi obiettivi. “Posso dire che il nuovo percorso è già iniziato, siamo arrivati alla fase finale di Nations League con […]