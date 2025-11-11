Tre proiettili contro un’abitazione, indaga la Polizia

La Polizia indaga sull’agguato avvenuto ieri sera nel quartiere Sperone, alla periferia di Palermo. Ignoti hanno sparato tre proiettili contro un’abitazione. Secondo una prima ricostruzione, un uomo in sella a uno scooter avrebbe esploso tre colpi in direzione di un appartamento di via Generale Enrico Pezzi. A lanciare l’allarme sono stati alcuni residenti che hanno sentito i tre colpi esplosi in sequenza ravvicinata. I proiettili sono rimasti conficcati tra mobili e pareti dell’appartamento preso di mira.