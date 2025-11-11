Ultime Notizie

Sorpresi ad asportare olive in un oliveto sulla SS 115, due denunciati

Oltre 200 Kg. di olive, riconsegnate dai militari al legittimo proprietario.

Pubblicato 34 minuti fa
Da Redazione

I Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Castelvetrano, hanno denunciato per furto due soggetti stranieri di 25 e 21 anni sorpresi ad asportare olive in un oliveto sulla S.S. 115.

I militari dell’Arma sono intervenuti in contrada Bruca in seguito ad una segnalazione di furto pervenuta al 112 e, al loro arrivo, i due soggetti avevano già raccolto e posto all’interno di alcuni sacchi oltre 200 Kg. di olive, riconsegnate dai militari al legittimo proprietario.

