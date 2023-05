Maserati celebra la sua storia e il suo futuro al Motor Valley Fest

MODENA (ITALPRESS) – Maserati, da giovedì 11 a domenica 14 maggio, sarà presente alla quinta edizione del Motor Valley Fest, l’evento a cielo aperto che celebra le eccellenze motoristiche del territorio e che animerà il centro della città di Modena con un intenso calendario di eventi, attività, incontri, parate e, soprattutto, con una esposizione delle vetture più amate in tutto mondo. Tra queste spiccheranno le creazioni del Tridente, che della laboriosa e ricca, di storia e di passione motoristica, provincia dell’Emilia-Romagna ha fatto la sua casa e quartier generale da oltre 80 anni. Per la speciale occasione – l’evento, nella sua azzeccata formula di festival, richiama ogni anno un pubblico internazionale – Maserati ha deciso di celebrare la propria storia e il proprio futuro, esponendo nelle piazze di Modena le sue vetture più iconiche e quelle che definiscono la visione di domani del brand.Piazza Grande, cuore pulsante della città, ospiterà l’intera gamma Folgore di Maserati, riunita per la prima volta: GranTurismo Folgore One Off Luce e Grecale Folgore, la prima vettura e il primo SUV full-electric nella storia del Tridente, saranno protagoniste insieme all’avveniristica monoposto Gen3 Maserati Tipo Folgore, debuttante nella stagione 2023 del Campionato del mondo ABB FIA Formula E. Sarà invece Piazza XX Settembre ad accogliere la celebrativa edizione Zèda della gamma Trofeo di Maserati Levante, Ghibli e Quattroporte. Lo spazioso SUV, l’elegante sportiva, e la raffinata berlina, cattureranno gli sguardi in una versione omaggio alle radici del marchio e preludio della nuova era elettrica. Unica nel suo genere e massima espressione di tecnologia e design futuristico, la super sportiva Maserati MC20 Cielo conquisterà il Cortile d’onore di Palazzo Ducale, sede della prestigiosa Accademia Militare di Modena.Le celebrazioni della gamma del Tridente continueranno anche nello showroom di viale Ciro Menotti, dove sarà invece l’intramontabile Maserati GranTurismo ad accaparrarsi la scena: due vetture classic, insieme a una GranTurismo Zèda – ponte tra passato, presente e futuro – e alla camaleontica GranTurismo One Off Prisma, accoglieranno il pubblico nella storica sede del Tridente.

foto: ufficio stampa Maserati

(ITALPRESS).