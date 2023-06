McDonald’s lancia il nuovo progetto “Women in Franchising”

MILANO (ITALPRESS) – McDonald’s ha presentato oggi a Milano, presso Palazzo Castiglioni, il suo nuovo programma di networking “Women in Franchising”, in occasione dell’evento “L’imprenditoria femminile in Italia e il valore del networking”, organizzato dall’azienda in collaborazione con Terziario Donna e Valore D;una tavola rotonda che ha messo in dialogo imprese, istituzioni e associazioni sullo […]