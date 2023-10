IL CAIRO (EGITTO) (ITALPRESS) – “Dobbiamo fare l’impossibile per evitare una escalation della crisi, perchè le conseguenze sarebbero inimmaginabili”. A dirlo la premier Giorgia Meloni nel corso della Conferenza di pace al Cairo. “Il modo più serio per farlo – ha aggiunto – è un’iniziativa politica per una soluzione strutturale che si basi sulla prospettiva […]