Depuratore di S.Stefano Quisquina, l’Ati approva il progetto

Lo rende noto il sindaco Francesco Cacciatore

Pubblicato 38 minuti fa
Da Redazione

L’ATI di Agrigento ha dato il via libera al progetto esecutivo per i lavori di completamento ed adeguamento al D.L.152/06 dell’impianto di Depurazione Comunale del Comune di Santo Stefano Quisquina. Lo rende noto il sindaco Francesco Cacciatore.

“Dopo un lungo iter burocratico, auspichiamo che in tempi brevi di poter procedere alla gara d’appalto e alla conseguente assegnazione dei lavori. Vogliamo ringraziare il Rup Ing.Di Dolce e i componenti dell’UTC per il lavoro svolto”, dichiara il primo cittadino.

Il provvedimento per l’importo di € 1.573,000,00 trova copertura finanziaria nel “Programma di Sviluppo e Coesione”.

