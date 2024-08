MILANO (ITALPRESS) – “Porta Romana per i milanesi fino a poco tempo fa significava degrado, spaccio, prostituzione, problemi. Con il villaggio olimpico delle Olimpiadi invernali Milano Cortina 2026 l’obiettivo è quello di non avere nessuno dei problemi che ci sono stati a Parigi. I letti saranno in legno. Ma la cosa bella è che qui […]