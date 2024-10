TORINO (ITALPRESS) – Dopo tre sconfitte consecutive si interrompel’emorragia di risultati per il Torino, che vince una durissimapartita contro il Como: il giovane Njie firma l’1-0 che vale trepunti pesantissimi per Vanoli. Si inizia con un ottimo ritmo nellasfida dell’Olimpico, coi lariani che guadagnano progressivamentecampo e mettono nuovamente in mostra il talento di Nico Paz.L’argentino […]