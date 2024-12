ROMA (ITALPRESS) – Nel corso dell’udienza con la Curia romana per gli auguri di Natale, Papa Francesco ha reso noto che le autorità israeliane hanno negato l’accesso a Gaza al Patriarca di Gerusalemme dei Latini, cardinal Pierluigi Pizzaballa.“Ieri il cardinale non lo hanno lasciato entrare a Gaza, come gli avevano promesso – ha sottolineato il […]