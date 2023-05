Papa “Le armi distruggono ogni speranza di pace”

ROMA (ITALPRESS) – “In questi giorni abbiamo assistito di nuovo a scontri armati tra israeliani e palestinesi, nei quali hanno perso la vita persone innocenti, anche donne e bambini. Auspico che la tregua appena raggiunta diventi stabile, che le armi tacciano, perchè con le armi non si otterrà mai la sicurezza e la stabilità, ma al contrario si continuerà a distruggere anche ogni speranza di pace”. Così Papa Francesco dopo il Regina Caeli in piazza San Pietro. “Oggi in tanti Paesi si celebra la Festa della mamma; ricordiamo con gratitudine e affetto tutte le mamme, quelle che ancora sono tra noi e quelle che sono andate in cielo.

Affidiamole a Maria, la mamma di Gesù. E un forte applauso. A lei ci rivolgiamo chiedendo di alleviare le sofferenze della martoriata Ucraina e di tutte le nazioni ferite da guerre e violenze”, ha aggiunto.

(ITALPRESS).

-foto agenziafotogramma.it-

