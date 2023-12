MILANO (ITALPRESS) – Una vera e propria smart road, green e in grado di offrire soluzioni innovative in fase di realizzazione, come nella gestione futura dell’opera, puntando a decongestionare il traffico sulla Tangenziale di Milano e ad una riqualificazione generale del territorio. E’ l’Autostrada Pedemontana Lombarda, di cui il Gruppo Webuild realizzerà le tratte B2 […]