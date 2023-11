MILANO (ITALPRESS) – “Il nostro obiettivo è tornare a vincere”. Dopo le ultime quattro uscite in campionato senza vittorie, due pareggi e due sconfitte, Stefano Pioli non ha usato mezze misure. In conferenza stampa, alla vigilia della sfida di campionato contro la Fiorentina, il tecnico del Milan è stato quanto mai chiaro: “Ho una rosa […]