ROMA (ITALPRESS) – “E’ stato un iter anche abbastanza complesso che però ha visto come sempre una proficua e positiva collaborazione tra la Commissione Europea e il governo italiano”. Così il ministro per gli Affari europei, per le politiche di coesione, il Sud e il Pnrr, Raffaele Fitto, in conferenza stampa a Palazzo Chigi ha […]