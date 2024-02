ROMA (ITALPRESS) – Elly Schlein ha preso parte al presidio organizzato di fronte alla sede Rai di Viale Mazzini per manifestare a difesa della libertà di stampa e informazione. “Siamo qui per l’indipendenza del servizio pubblico, per un diritto fondamentale degli italiani e delle italiane che è quello di avere accesso a una corretta informazione. […]