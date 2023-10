ROMA (ITALPRESS) – All’Olimpico la Roma batte 1-0 il Monza graziead un gol El Shaarawy al 90′. La formazione di Mourinho, in 11contro 10 dal 41′ per il doppio giallo a D’Ambrosio, fatica ascardinare la retroguardia di Palladino, ma nel recupero riesce aconquistare tre punti preziosi per il controsorpasso alla Lazio.La Roma lascia subito l’iniziativa […]