Sanremo, Fuortes “Nessuna censura sul testo di Zelensky”

SANREMO (ITALPRESS) – “Le polemiche sono connaturate al Festival, ma quelle su questo intervento di Zelensky sono state particolari. Si è parlato di censura, di condizionamenti sui testi. Tutto assolutamente non fondato”. Così l’amministratore delegato della Rai, Carlo Fuortes, nel corso di una conferenza stampa a Sanremo, in merito al testo del presidente ucraino Volodymyr Zelensky che sarà letto stasera nella serata finale del Festival da Amadeus.Accanto a Fuortes Yaroslav Melnyk, ambasciatore ucraino in Italia, che stasera sarà all’Ariston. “Ritenevamo che fosse realmente importante ristabilire la verità dei fatti, quindi ringrazio l’ambasciatore che ha accettato di venire, e stasera sarà con noi ospite nella serata finale, e anche di questo lo ringrazio”, ha spiegato l’ad della Rai.“Spero che il messaggio stasera del presidente dell’Ucraina sarà ascoltato da tutti gli italiani, da tutti gli amanti della musica e della cultura. Ringrazio la Rai e Amadeus che hanno accolto la nostra proposta di leggere il messaggio del nostro presidente”, ha detto l’ambasciatore Melnyk.

– foto Agenziafotogramma.it –

(ITALPRESS).