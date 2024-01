MELBOURNE (AUSTRALIA) (ITALPRESS) – Jannik Sinner approda in finale agli Australian Open, primo Slam stagionale alle battute conclusive sui campi in cemento del Melbourne Park. Il tennista altoatesino, numero 4 della classifica Atp e del tabellone, ha superato nella prima semifinale il serbo Novak Djokovic, grande favorito del torneo e leader del ranking mondiale, in […]