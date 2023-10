BERGAMO (ITALPRESS) – Gara equilibrata e un punteggio quasi scontato, visto l’andamento del match. Finisce 0-0 la sfida tra Atalanta e Juventus: ai punti meglio i nerazzurri, ma alla fine le squadre si possono accontentate di un punto a testa. Buona prestazione per i bergamaschi, in vista del match contro lo Sporting, valido per l’Europa […]