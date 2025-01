NEW YORK (ITALPRESS) – “Cambieremo il nome del Golfo del Messico in Golfo d’America, che ha un bellissimo suono”. A parlare è Donald Trump nella prima conferenza stampa da presidente degli Stati Uniti eletto dalla sua residenza di Mar-a-Lago, in Florida. Il tycoon ha manifestato la volontà di acquisire la Groenlandia attraverso una guerra commerciale […]