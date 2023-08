ROMA (ITALPRESS) – “Tutti vogliamo la pace ma la pace non può essere la resa dell’Ucraina. Noi non siamo in guerra con la Russia ma vogliamo che abbandoni i territori occupati”. Così il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani, parlando alla Versiliana di Marina di Pietrasanta. “Il percorso è difficile – ha sottolineato -, […]