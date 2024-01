ROMA (ITALPRESS) – Vittoria esterna di Utah Jazz nella notte italiana della regular-season dell’Nba. La franchigia che ha sede a Salt Lake City espugna per 123-108 il parquet dei Washington Wizards con 29 punti di Markkanen, top-scorer dell’incontro; tra gli ospiti, 10 punti, 7 rimbalzi e 2 assist per l’azzurro Simone Fontecchio in 22 minuti […]