MELBOURNE (AUSTRALIA) (ITALPRESS) – Max Verstappen conquista la terza pole position in tre gare stagionali. Il campione del mondo della Red Bull ha chiuso davanti a tutti le qualifiche del Gran Premio d’Australia, in 1’15″915, davanti a un super Carlos Sainz (+0″270) reduce dall’intervento per appendicite. Soltanto quinta l’altra Ferrari di Charles Leclerc (+0″520) che […]