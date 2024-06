SPIELBERG (AUSTRIA) (ITALPRESS) – Il campione del mondo, MaxVerstappen ha vinto la Gara Sprint del Gran Premio d’Austria. Sul circuito di casa della Red Bull, l’olandese ha combattuto in avvio con le McLaren di Oscar Piastri e Lando Norris, poi è andato via e ha chiuso senza problemi. Quarto posto per la Mercedes di George […]