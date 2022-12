Vino, premiato il Sauvignon Blanc Rosa Bosco 2021 dell’azienda de Puppi

UDINE (ITALPRESS) – All’interno della 25^ Edizione della Guida Bibenda 2023, che raccoglie le eccellenze italiane nell’ambito del vino, ristorazione, olio e grappa, il 5 dicembre a Roma, sono stati assegnati i 5 Grappoli di Bibenda 2023 al Sauvignon Blanc Rosa Bosco 2021 dell’azienda Agricola Luigi De Puppi. Un vino dal profumo elegante e molto intenso, con note di vaniglia, crema e un intenso aroma floreale di viola e gardenia, che unisce tecniche di coltivazione innovative a pratiche antiche, come la selezione manuale dei grappoli in cantina.L’Azienda Agricola Luigi De Puppi si trova parte nel cuore dei Colli Orientali del Friuli, zona particolarmente vocata alla produzione di vini di alta qualità, e parte a Moimacco (Udine), dove sorge la villa di proprietà della famiglia e dove è situata anche la cantina di produzione. Le dimensioni contenute dell’Azienda consentono di curare scrupolosamente i vigneti e di scegliere le qualità più idonee ai terreni. Tutte le fasi della vinificazione vengono seguite meticolosamente, dalla raccolta delle uve all’imbottigliamento.La necessità di soddisfare le continue richieste dei consumatori e di valorizzare la competitività della viticoltura sui mercati nazionali ed internazionali, hanno imposto a questo settore processi di miglioramento continuo che partono dalla gestione della vite in campo con tecniche innovative pur nel rispetto della tradizione che ha creato grandi vini.Anche in virtù di questa crescente necessità di tecnologia e innovazione l’Azienda Agricola De Puppi è stata nominata Ambassador Maschio Gaspardo. Il progetto coinvolge aziende agricole specializzate e altamente professionali, che operano nel settore della viticoltura, attraverso una collaborazione diretta con il costruttore, con l’obiettivo di una valorizzazione reciproca e dello sviluppo di nuove tecnologie sulla base di sperimentazioni in campo, comprensione dei bisogni del cliente e studio di soluzioni innovative scalabili e replicabili presso altri clienti.“La nostra famiglia ha sempre gestito direttamente la produzione vinicola con scelte innovative – affermano Caterina e Valfredo De Puppi – pur mantenendo inalterato il rispetto per le tradizioni e il territorio. Le antiche radici giocano infatti un ruolo fondamentale nella filosofia di coltivazione e produzione, ma non hanno mai inibito lo spirito innovativo che ci contraddistingue. Siamo orgogliosi di avere ricevuto i 5 Grappoli Di Bibenda 2023 per il Sauvignon Blanc Rosa Bosco che sono il risultato di un percorso di crescita e di innovazione che stiamo perseguendo da diversi anni”.

