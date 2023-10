Ai domiciliari in comunità aggredisce un altro ospite: portato in carcere 

I carabinieri della stazione di San Filippo di Marsala (Trapani) hanno arrestato, in esecuzione di un ordine di aggravamento di misura cautelare emesso dalla Sezione penale del Tribunale di Trapani, un 25enne, già sottoposto agli arresti domiciliari in una comunità di recupero. Il provvedimento arriva dopo una serie di violazioni commesse dal giovane che avrebbe aggredito anche un altro ospite della struttura. Dagli accertamenti, inoltre, è risultato positivo all’uso di droghe. Al termine delle formalità di rito è stato condotto in carcere.