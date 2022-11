Animali malati e malnutriti: denunciato 77enne

È stato denunciato per maltrattamento di animali il 77enne pensionato marsalese trovato in casa unitamente a 12 cani detenuti in pessime condizioni igieniche, malnutriti ed affetti da patologie infettive.

I Carabinieri della Compagnia di Marsala, allertati da una segnalazione partita da alcune associazioni animaliste, intervenivano presso l’abitazione dell’uomo constatando quanto segnalato. Gli animali, grazie all’intervento di personale del dipartimento di prevenzione veterinaria di Trapani, sono stati tutti visitati e trasferiti presso un locale canile dove verranno curati e rifocillati.