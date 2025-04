Appartamento trasformato in centrale dello spaccio, arrestato 18enne

I Carabinieri della Compagnia di Trapani e del Nucleo Cinofili di Palermo hanno arrestato un 18enne trapanese sorpreso a spacciare in un appartamento del popolare quartiere di San Giuliano. I militari, con l’ausilio di personale dei Vigili del Fuoco di Trapani, hanno fatto irruzione in una abitazione, protetta da grate e sorvegliata da telecamere, dove era stato notato un frequente e sospetto accesso di persone.

All’esito della perquisizione sono stati rinvenuti e sottoposti a sequestro circa 50 grammi di hashish suddivisi in dosi, materiale per il confezionamento e la somma di 430 euro in contanti. Alla vista del personale il 18enne aveva cercato di disfarsi dello stupefacente che veniva prontamente recuperare nelle condotte fognarie. Al termine dell’udienza di convalida il giovane è stato sottoposto all’obbligo di dimora nel comune di Erice e all’obbligo giornaliero di presentazione alla P.G.