Controllo dei carabinieri, 6 denunce nel weekend

I Carabinieri della Compagnia di Trapani, nel fine settimana, hanno eseguito una serie di controlli alla circolazione stradale procedendo alla denuncia di sei persone, per vari reati. I servizi e gli uomini messi in campo dai Carabinieri, nell’ambito di quanto discusso e delineato durante il comitato provinciale per l’ordine e sicurezza pubblica tenutosi con il Prefetto di Trapani, sono stati eseguiti nelle arterie principali della città anche in vista dell’affluenza prevista per i festeggiamenti di carnevale.