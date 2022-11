Covid, reintegrati 7 medici “no vax” a Trapani

L’Ordine dei Medici di Trapani ha emesso il provvedimento di reintegro in servizio per i sette medici “no vax” colpiti dal provvedimento di sospensione durante la pandemia. Dopo la comunicazione della Federazione nazionale degli Ordini dei Medici chirurghi e odontoiatri, il presidente Vito Barraco ha annullato la sospensione dei sette medici che operano in provincia di Trapani. “L’Ordine si è prontamente adeguato alle nuove disposizioni – commenta il presidente Barraco -. Ma rimane aperta la questione relativa alla copertura dei posti vacanti nella sanità pubblica. Non basteranno questi medici reintegrati, a livello nazionale, per assicurare livelli di assistenza adeguati alle necessità del Paese”