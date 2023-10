Discariche abusive lungo la strada nel trapanese, 10 multati

I carabinieri hanno individuato e multato dieci persone che avrebbero, a vario titolo, abbandonato cumuli di rifiuti speciali non pericolosi in varie zone in provincia di Trapani. I carabinieri forestali del centro anticrimine natura di Palermo, distaccamento di Trapani, hanno immondizia abbandonata lungo strade secondarie o in aree rurali.

Sono scattati gli accertamenti e i militari sono riusciti a rintracciare chi avrebbe gettato i rifiuti e multati a pagare una sanzione pecuniaria da 300 euro fino a 3.000 euro. In altri due casi, sono stati abbandonati anche veicoli fuori uso. Le discariche sono state segnalate ai comuni di Custonaci, Erice, Marsala, Paceco Valderice.