Fuma sigarette in balcone e viene riconosciuto, arrestato latitante

E’ stata una sigaretta a mettere fine alla sua latitanza. Un 40enne trapanese è stato arrestato dai carabinieri in ottemperanza ad un ordine di custodia cautelare in carcere emesso dal gip di Palermo per traffico di sostanze stupefacenti.

L’uomo, coinvolto nell’operazione ‘Piazza Pulita’ dello scorso luglio, era riuscito a far perdere le sue tracce fino a quando non è stato riconosciuto mentre fumava una sigaretta nel balcone di un appartamento in zona Borgo Annunziata, casa di una 45enne con precedenti. Tratto in arresto e stato condotto nel carcere Pietro Cerulli di Trapani.