In casa con oltre 2 kg tra hashish e marijuana, arrestato

In manette un giovane di Mazara del Vallo, in casa, i poliziotti hanno sequestrato due chili e 135 grammi di sostanza stupefacente e in particolare un chilo e 55 grammi di hashish e un chilo e 80 grammi di marijuana la maggior parte dei quali suddivisi in dosi, 1 bilancino di precisione e oggetti destinati alle operazioni di confezionamento di dosi.

Sulla scorta di tali risultanze investigative, pertanto, il responsabile e’ stato arrestato con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente del tipo marijuana e hashish e, posto agli arresti domiciliari presso il proprio domicilio.