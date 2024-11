In giro con centinaia di dosi di droga: arrestata una donna

Una 40enne con precedenti per reati contro la persona, sorpresa con centinaia di dosi di droga, è stata arrestata a Mazara del Vallo, nel Trapanese dalla Polizia. Addosso alla donna, sottoposta a un controllo appena fuori dalla sua abitazione, è stato rinvenuto un grosso involucro contenente 100 grammi circa di cocaina, 75 di eroina, 50 di hashish e 21 grammi di crack. La successiva perquisizione domiciliare ha consentito di ritrovare un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento dello stupefacente. Per la donna sono così scattate le manette per detenzione ai fini di spaccio. La 40enne nel 2018 era stata denunciata per lesioni personali riconducibili a omessa vigilanza, dopo che il nipote di due anni, che viveva con lei, aveva ingerito hashish. Il gip ha convalidato l’arresto e disposto la custodia cautelare in carcere