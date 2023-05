Incendiate due auto dei vigili urbani a Campobello di Mazara

Incendiate e distrutte due auto in dotazione alla polizia municipale di Campobello di Mazara, nel Trapanese. Ne dà notizia il sindaco, Giuseppe Castiglione. I carabinieri hanno già individuato il responsabile. Le due auto erano parcheggiate davanti alla sede del Comune.

“Ancora una volta Campobello deve fare i conti con i delinquenti – dice Castiglione -. Si tratta di un episodio gravissimo e incomprensibile che lascia tutti sgomenti. La cosa più inaccettabile è che, pur essendo stato individuato e fermato dai carabinieri, l’autore dell’incendio è stato rilasciato a piede libero. Sono davvero sconcertato e amareggiato. Continuerò a reclamare in tutte le sedi un maggiore controllo del territorio, non possiamo più tollerare che il nostro Comune sia lasciato in balia di vandali e criminali”.