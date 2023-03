Non si ferma a posto di blocco e si schianta: morto 20enne

Incidente mortale alla periferia di Mazara del Vallo, in provincia di Trapani. E’ accaduto nella notte. Un ragazzo di 20 anni è morto, gli altri due sono rimasti feriti.

I tre giovani non si sono fermati ad un posto di blocco tra Via Salemi e Via della Pace.

La loro autovettura, che andava a forte velocità, si è schiantata contro un muro, accartocciandosi. Sono intervenuti i Vigili del Fuoco che li hanno estratti dalle lamiere. E’ stata aperta un’inchiesta sull’accaduto.