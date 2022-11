Rapina tabaccheria e scippa borsa in strada a pensionata, arrestato 23enne

I Carabinieri della Stazione di Castellammare del Golfo hanno dato esecuzione ad una ordinanza di custodia cautelare emesse dal GIP presso il Tribunale di Trapani, su richiesta della locale Procura della Repubblica, nei confronti di un giovane castellammarese di 23 anni, ritenuto presunto responsabile di una rapina ed uno scippo avvenuti in quel comune.

Il provvedimento scaturisce dalle indagini condotte dai Carabinieri, coordinati dalla Procura della Repubblica di Trapani, a seguito di due distinti episodi avvenuti nel centro di Castellammare del Golfo all’inizio di questa estate.

Le escussioni testimoniali e la minuziosa analisi dei sistemi di videosorveglianza hanno permesso di individuarne il presunto autore nell’odierno indagato, già noto ai militari poiché gravato da precedenti di polizia specifici.

Nel dettaglio, il giovane si sarebbe reso responsabile dapprima di una rapina in danno di una tabaccheria. Infatti, approfittando dell’assenza di altri clienti, il giovane avrebbe scavalcato il bancone dell’esercizio commerciale e, minacciando il titolare al fine di non fargli allertare le forze dell’ordine, avrebbe asportato circa 140 euro dalla cassa, dandosi poi alla fuga per le vie limitrofe.

Dopo qualche giorno, invece, lo stesso giovane avrebbe seguito un sessantaseienne che camminava a piedi nel centro della città e, gli avrebbe sottratto, strappandoglielo di mano, un borsello contenente il portafoglio con i risparmi dell’uomo ed altri effetti personali. In questo ultimo caso, la perquisizione operata dai Carabinieri a carico dell’odierno arrestato, aveva poi consentito di rinvenire gli indumenti verosimilmente usati nel corso dell’evento delittuoso.

L’uomo è stato sottoposto agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico, ove rimarrà a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.